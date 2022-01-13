Selami Şahin'in kızı kim? Selami Şahin'in kızının adı ne, instagram hesabı ne? Meryem İrem Şahin kimdir?

Şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen 31 yaşındaki Edis Görgülü, geçtiğimiz ekim ayında Maçka'daki bir eğlence mekanında sarışın bir kadınla yakınlaşmış hatta öpüşürken görüntülenmişti. Kim olduğu merak edilen genç kadının kimliği öğrenildi. Peki, Selami Şahin'in kızı kim? Selami Şahin'in kızının adı ne, instagram hesabı ne?

SELAMİ ŞAHİN'İN KIZI KİMDİR?

Meryem İrem şahin, Selami Şahin'in kızıdır. 1996 doğumlu olan Meryem İrem, 26 yaşındadır.

Meryem İrem Şahin

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet