Selami Şahin, "Didem Soydan istenmeyen gelin" iddialarına son noktayı koydu

Usta müzisyen Selami Şahin, 4,5G ile Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Şahin, oğlu Lider Şahin ile Didem Soydan'ın aşk yaşadığı iddiası ve 'istenmeyen gelin' yorumlarına üstü kapalı şekilde yanıt verdi

DİDEM SOYDAN İSTENMEYEN GELİN Mİ?

Ünlü manken Didem Soydan, Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başladı. Hatta Soydan, Selami Şahin ile de tanıştı. Ancak bu gelişmelerin yanı sıra Didem Soydan'ın istenmeyen gelin olduğu iddia edildi.

"ONLARIN HAYATLARINA KARIŞMAM"

Canlı yayında samimi açıklamalarda bulunan Şahin, Didem Soydan hakkındaki iddialar için şunları söyledi: "Çocuklarımla arkadaş gibiyim. Her şeyi dost ve arkadaşça paylaşırız. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam sizin bildiğiniz kadar benim de bilgim var. Biz çocuklarımızın hayatına karışmıyoruz. Sorularınıza cevap verecek bilgimiz de yok. Her insanın gençken sevgilisi olmuştur. Oğlum bununla niye birlikte oldun diye karışmayız."

"ONLAR BİZİM HAYATIMIZA KARIŞMAZSA BİZDE KARIŞMAYIZ"

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin ise, "Biz karı-koca hayatımızı yaşıyoruz. Mutluyum. Benim tarafımdan veto yok. Çocuklarımızın bir hayatı var onlar büyüdü hepimizin bir hayatı var onları yaşıyoruz. Haberler beni üzmüyor. Onlar bizim hayatımıza karışmadığı sürece bizde karışmayız." dedi.