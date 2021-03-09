Selahattin Demirtaş'ın yeni bir parti kuracağı iddiası

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir parti kuracağı iddia edilmişti. Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tarafından ortaya atılan iddialara yanıt veren Demirtaş, ''Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen tarafından ortaya atılan, yeni bir parti kurulacağı iddialarıyla ilgili yöneltilen sorulara cevap veren Demirtaş, tartışmalara son noktayı koydu.

''GÜNDEMİMDE DEĞİL''

Demirtaş, yeni parti iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Parti kurmak usul ve esasları yasalarda belirtilmiştir. İsteyen herkes, bu çerçevede dilekçesini hazırlayıp partisini kurabilir. Biz HDP'liyiz ve HDP'yi büyütmeye gayret ediyoruz. Diğer tartışmalar benim gündemimde değil" ifadelerine yer verdi.