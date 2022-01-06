Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı HDP'li Abdullah Zeydan hakkında tahliye kararı verildi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan'ın bugün yeniden görülen davasında yeni karar çıktı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan'ın hakkında tahliye kararı verildi.

YARGITAY HAPİS CEZASI KARARINI BOZMUŞTU

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski Milletvekili Abdullah Zeydan hakkında "örgüte yardım etmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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