Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar
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Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar

İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Haberler | 3. Sayfa

Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar Giresun'da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği o anları iş arkadaşları anlattı Giresun'da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin...

Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar

Giresun'da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği o anları iş arkadaşları anlattı

GİRESUN - Giresun'da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği o anları iş arkadaşları anlattı

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, Aksu Deresinin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri öldü, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

İş makinasında operatör olarak çalışan Yüksel Çakır, arkadaşlarının gözleri önünde sel sularına kapıldığı anları anlatarak," Ben iş makinasında operatör olarak çalışıyordum, arkadaşlarımda dere kenarında beton kalıpları için çalışıyorlardı. Bir anda sel suları geldi o anda kalıbın üzerinde çalışan işi arkadaşlarım vardı. Sel suları kalıba vurunda iki arkadaşımız kalıbın derenin üst tarafına düştü, diğer iki arkadaşımızda sel sularına kapıldı. Gözlerimin önünde sel sularının içinde kayboldular ve bayağı yükselen sel suları karşısında benim yapabileceğim bir şey yoktu. Yaptığımız aramalar sonunda bir arkadaşımızı yaralı olarak kurtarırken bir arkadaşımızı ise maalesef ölü olarak bulduk." dedi.

İşçilerden Kahraman Kaya ise, "Arkadaşlarımız beni arayarak, "Herhalde baraj kapaklarını açtılar, biz surda sele gidiyoruz" denildi. Hemen baraja giderek baktığımda dört kapağın dördü de açılmıştı. Kapakları kapattırmaya çalıştık.Daha sonra derenin debisi azalınca aramaya devam ettik ve bir arkadaşımızı yaralı olarak kurtarırken, Umut Sarı arkadaşımızı ise ölü olarak bulduk." Bilgisini verdi.

Öten yandan olayda yaralı olarak kurtarılan Ömer Sarı ve hayatını kaybeden Umut Sarı'nın yaklaşık 7 ay önce Van'dan Giresun'a çalışmak için geldikleri öğrenildi.

Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar
Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar
Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar
Sel sularına kapılan 2 kişiden birinin öldüğü o anları anlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE

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