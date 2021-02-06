Sel mağduru sahafa Türkiye'nin dört bir yanından destek yağıyor

İzmir'de 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta dükkanı suyla dolan ve 35 bine yakın kitabını ve kedisini yitiren sahaf Nazım Emre Koca'ya Türkiye'nin dört bir yanından kitapseverler kitap gönderiyor.

İzmir'de 2 Şubat'taki kuvvetli yağışta dükkanı suyla dolan ve 35 bine yakın kitabını ve kedisini yitiren sahaf Nazım Emre Koca'ya Türkiye'nin dört bir yanından kitapseverler kitap gönderiyor.

Kentte 2 Şubat'ta etkili olan ve birçok ev ve iş yerinin su basmasına neden olan sel felaketinde, Göztepe Semti'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki "Ex Libris Sahaf" dükkanı da sular altında kaldı.

Dükkanda bulunan 35 bine yakın kitap, kullanılamaz hale geldi. Sel sularının çekilmesiyle Koca ve arkadaşları, kitapları geri dönüşüme göndermek üzere toplamaya başladı. Koca'ya destek olmak için sosyal medyada düzenlenen kampanya büyük ilgi gördü.

Nazım Emre Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanın tavanına kadar sularla dolduğunu belirtti.

Dükkanında bazıları jelatin ambalajda 35 bine yakın kitap bulunduğunu aktaran Koca, incelemede yalnızca Rumen yazar Panait Istrati'nin "Baragan'ın Dikenleri" isimli kitabın suya maruz kalmadığını gördüğünü, bunun da kendisini şaşırttığını ifade etti.

Kitapları geri dönüşüme göndereceğini, suyla temas eden plakları ise özel arşivine kaldıracağını aktaran Koca, "Bu dükkanda 8 yıldır varım ancak 1995'ten beri eski kitapçılığın içerisindeyim. 30 yıla yakındır kitaplarla iç içeyim. Burada ıslanan ve kağıt olan her şeyi geri dönüşüme göndereceğiz. Türkiye'nin her yerinden telefon alıyorum. Özellikle kitapçı arkadaşlarım ve kitapseverler, kitap göndermek için benden adres istiyor. Dükkanı bir yerde yeniden açacağız." dedi.

Koca, sel sularında dükkandaki "Mirnoş" isimli kedisinin hayatını kaybettiğini, kendisini en çok bunun üzdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör