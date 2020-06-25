Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün
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Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü günBURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor.

25.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:59

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün

BURSA'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen'i (17) arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor. Bilen'in yaşamını yitiren 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Kentte pazar günü akşam saatlerinde etkili olan sağanakla birlikte Kestel ilçesinde çok sayıda dere taştı. İlçeye bağlı Narlıdere, Dudaklı ve Kayacık mahallelerinde sel suları, önüne kattığı araçları sürükledi, ağaçları devirdi. Dudaklı Mahallesi'nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı evin 1'inci katında oturan Akbaba ailesinin evini su bastı. Evden çıkmayı başaramayan bedensel engelli Kader Akbaba (22) yaşamını yitirdi. Aynı anlarda sele kapılan çiftçiyi, köy meydanında, mahalleli kurtardı.

Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Selde tarım arazileri de su altında kaldı.

DERYA'YI ARAMA ÇALIŞMALARI 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Kayıp Derya Bilen'i arama çalışmaları, bugün de sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), UMKE ve ANDA ekipleri katılıyor. Bilen'i arama çalışmaları, Kayacık ile Narlıdere mahalleleri arasında, 4 yakınının cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, jandarma ve AFAD'a ait 2 kadavra köpeği de kullanılıyor.

'KADAVRA KÖPEKLERİ ALANI TARIYOR'

İHH Saha Koordinatörü Erdal Altıntaş, "Dün dalgıçlarımız su birikintisinde arama çalışması yaptı. Bugün ise o suyu boşaltıyoruz. Su pompaları gelerek, suyu boşaltacak. Daha sonra iş makineleri orada kazı yapacak. Bugün hassas aramalar yapılıyor. Kum yığıntıları karıştırılıyor. Dere yatağının içerisinde aramalar devam ediyor. Su altı ekipleri kanyonu bir kez daha tarayacak. Diğer cesetlerin bulunduğu yerde Derya'nın bulunma ihtimali daha fazla. Bu bölgeden sonra kanyonlar başlıyor. Kanyona defalarca ekiplerimiz baktı ama Derya'ya ulaşamadık. Bu yüzden hassas arama var ve bu noktada kadavra köpekleri çok önemli bir yer bulunuyor. Kadavra köpekleri alanı devamlı tarıyorlar. Herhangi bir koku duydukları anda ekiplerimiz de orayı kazıyorö dedi.

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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