Sel felaketi sonrası ölenlerin yakının feryadının olduğu video ortaya çıktı Sel felaketi sonrası ölenlerin yakının feryadının olduğu video ortaya çıktı Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı Sel felaketinde ailesini kaybeden amcanın yardım isterken çekildiği görüntüsü ortaya çıktı.

Sel felaketi sonrası ölenlerin yakının feryadının olduğu video ortaya çıktı

Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı

BURSA - Sel felaketinde ailesini kaybeden amcanın yardım isterken çekildiği görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde ise sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan ve torunu Medine Bilen'in cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'in ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen'in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan'ın otomobilini durdurdu. Ağladığı görülen İlhan Bilen, Kılıçaslan'a seslenerek, "Jandarmayı ara. Su, Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü" dedi.

Kaynak: İHA