Sektörel Bakış, Lupin İstanbul'a konuk oldu
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Sektörel Bakış, Lupin İstanbul'a konuk oldu

Haberler.com - Haberler | Sektörel Bakış

Sektörel Bakış programı İstanbul Ataşehir bölgesinde hizmet veren, eğlence sektöründe adından söz ettirmiş olan Lupin İstanbul'a konuk oldu.

Lupinin kurucu ortağıZeynep Zoroğlu, eğlence sektörüneyönelik sorularımıza yanıt verdi.

Zoroğlu'nun açıklamaları doğrultusunda İstanbul'da eğlence sektöründe köklü geçmişi olan Lupin İstanbul'un yeni nesil eğlence konseptine uygun olarak faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. Zoroğlu'nun yaptığı açıklamada mekanlarında trend müzikleri tercih ettiklerini ve sürekli ünlü şarkıcılara sahne verdiklerini aktardı.

Lupin İstanbul'da çalışan bütün ekibin sürekli olarak PCR testlerini yaptırdıklarını belirten Zoroğlu, temizlik maskeve hijyen kurallarının en üst seviyede olduğunu belirtti.

İzleyenlere sektör ile alakalı dikkat edilmesi gereken konuları aktaran Zoroğlu pandemi sürecinde insanlarımızın kısıtlı kaldığı dönemlerde eğlenceye hasret kaldığını belirterek gelen misafirlerine keyifli güzel anılar biriktirmeye davet ediyor

Sektörel Bakış, Lupin İstanbul'a konuk oldu
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