Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 5. bölüm bugün var mı? Seksenler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 5. bölüm bugün var mı, Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler bölüm bugün mü, Seksenler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

SEKSENLER YKONUSU NE?

Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

SEKSENLER OYUNCULARI

TRT1'in fenomen dizisi Seksenler dizisinin oyuncuları arasına Reha Özcan'da dahil oldu. Sevilen dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Çağatay karakteri de dizi takipçileri ile olacak.

Özlem Türkad - Rukiye

Reha Özcan - Metin

İlker Ayrık - Çağatay

Zeynep Demirel - Amelie

Şoray Uzun - Ahmet

Ayşe Tolga - Gülden

Onur Dilber - Rıza

Berat Yenilmez - Sami

Begüm Öner - Elvan

Ceyhun Fersoy - Şahin

Necmi Yapıcı – Mesut

Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

Ali Konuk - Bekir

Erdem Baş - Aret

Hakan Bulut - Ali

Deniz Oral - Hilmi

Eray Yasin Işık - Nevzat

Baran Karaoğlan - Tuncer

Zeki Yılmaz - Levent