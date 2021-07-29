Seksenler yeni bölüm ne zaman? Seksenler 5. bölüm bugün var mı? Seksenler 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler 5. bölüm bugün var mı, Seksenler son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...
Diziseverlerin merakla beklediği Seksenler bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Seksenler dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Seksenler yeni bölüm ne zaman, Seksenler bölüm bugün mü, Seksenler yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…
SEKSENLER YKONUSU NE?
Seksenli yıllarda İstanbul'un küçük bir mahallesinde yaşayan insanların hikâyesi. Her sahnesiyle tam bir dönem dizisi… Hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…
SEKSENLER OYUNCULARI
TRT1'in fenomen dizisi Seksenler dizisinin oyuncuları arasına Reha Özcan'da dahil oldu. Sevilen dizi yeni bölümleri ile ekrana gelecek. Çağatay karakteri de dizi takipçileri ile olacak.
Özlem Türkad - Rukiye
Reha Özcan - Metin
İlker Ayrık - Çağatay
Zeynep Demirel - Amelie
Şoray Uzun - Ahmet
Ayşe Tolga - Gülden
Onur Dilber - Rıza
Berat Yenilmez - Sami
Begüm Öner - Elvan
Ceyhun Fersoy - Şahin
Necmi Yapıcı – Mesut
Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar
Ali Konuk - Bekir
Erdem Baş - Aret
Hakan Bulut - Ali
Deniz Oral - Hilmi
Eray Yasin Işık - Nevzat
Baran Karaoğlan - Tuncer
Zeki Yılmaz - Levent