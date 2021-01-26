Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna (Eda Akalın) kaç yaşında, nereli? Seksenler Suna hakkında detaylar...
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Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna (Eda Akalın) kaç yaşında, nereli? Seksenler Suna hakkında detaylar...

26.01.2021 18:42 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:45
Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna (Eda Akalın) kaç yaşında, nereli? Seksenler Suna hakkında detaylar...

Seksenler dizisine yeni katılan karakterlerden biri de Suna oldu. Çırak Cemal'in büyük aşkı Suna dönemin yeni neslini temsil eden klasik bir üniversite öğrencisidir. Melahat'ın kızı Seksenler Suna karakterini kim oynuyor? Seksenler Suna kimdir? Seksenler Suna (Eda Akalın) kaç yaşında, nereli? Seksenler Suna hakkında detaylar...

Seksenler Suna ve annesi Melahat dizinin yeni fenomenleri haline gelmiş durumda. Genç neslin temsilcisi ve orta yaş neslinin temsilcisi iki ismin dizideki performansları göz dolduruyor. Seksenler Suna kimdir, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER SUNA KİMDİR?

Seksenler Suna (Eda Akalın) 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 26 yaşındaki Seksenler Suna (Eda Akalın), Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Tiyatro Oyunculuğu eğitimi almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünü de tamamlayan Seksenler Suna (Eda Akalın), Craft Oyunculuk Atölyesi'nde de yer alan Eda Akalın tiyatro ve dizi oyuncusudur. Şimdilerde Seksenler dizisinde Fehmi'nin yeğeni Suna olarak yer alan Eda Akalın, daha önce Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi, Masallardan Geriye Kalan ve Ara Beni filmlerinde rol almıştır.

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