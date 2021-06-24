Seksenler Rukiye kimdir? Seksenler Özlem Türkad kim, kaç yaşında, nereli?

Seksenler dizisinde Rukiye karakteri ile milyonların beğenisini toplayan Özlem Türkad hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Seksenler Özlem Türkad kim, kaç yaşında, nereli? Seksenler Rukiye kimdir? İşte, detaylar…

Yayınlandığı ilk günden bugüne izleyenlerin hafızasına yer eden ve bölümleri ile büyük beğeni toplayan Özlem Türkad, dizi severlerin ilgi odağı oldu. Peki, Seksenler Rukiye kimdir? Seksenler Özlem Türkad kim, kaç yaşında, nereli?

SEKSENLER RUKİYE KİMDİR?

Bir anne, tam geleneksel bir Türk kadını… Fehmi'nin eşi, Ahmet, Nazlı ve Çağatay'ın anneleri… Hayatı, o küçücük evde ailesi ile birlikte geçiyor.

ÖZLEM TÜRKADKİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ağustos 1971

Kaç yaşında: 49yaşında

Nereli: İstanbul

Boy: 1,6 m

Ayşe Özlem Türkad (d. 10 Ağustos 1971; İstanbul), Türk tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusudur. Özellikle Seksenler dizisindeki Rukiye karakteri ile bilinen ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar mezunu olan oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev almaktadır.