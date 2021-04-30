Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi
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Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi

Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bünyamin Çiftçi, Şekerpınar sakinlerinin talebi üzerine projesi yapılan ve inşaatı başlayan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ile proje alanını gezen Başkan Çiftçi, "Vatandaşlarımızın talebi üzerine projesini tamamladığımız Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatına başladık. İç ve dış mimarisi ile modern görünüme sahip olacak projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

4 dönüm arazi üzerinde 2048 metrekare inşaat alanı olan bilgi evi ve aile sağlığı merkezinin bina oturum alanı 524 metrekare. İçinde aile sağlığı merkezi ve spor salonu da bulunan binanın zemin katı çocuk kulübü, 1 ve 2. katları ise bilgi evi olarak hizmet verecek. - KOCAELİ

Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi
Şekerpınar'a Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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