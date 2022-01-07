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Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya Şeker Fabrikasında çalışan 250 personele "güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık" konularında seminer düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya Şeker Fabrikasında çalışan 250 personele "güvenli ve bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalık" konularında seminer düzenlendi.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla polis tarafından oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şeker Fabrikasında çalışan 250 işçiye yönelik "güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık" semineri verildi. - MALATYA

Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

Şeker fabrikası çalışanlarına bilinçli internet kullanımı için eğitim

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