Şeker Fabrikalarının Özelleştirme Kapsamına Alınması

İYİ Parti üyeleri, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasını protesto edildi.

Babaeski ilçesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurularak 1926'da üretime başlayan Alpullu Şeker Fabrikasının önünde protesto için toplanan grup, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamından çıkarılması yönünde pankart açtı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Tolga Akalın, burada yaptığı konuşmada, özelleştirmeden acilen vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Bu konunun sonuna kadar takipçileri olacaklarını belirten Akalın, "Bu fabrikalar herhangi fabrikalar değildir. Bunlar Türk çiftçisinin direniş kaleleridir." diye konuştu.

Türkiye Şeker-İş Sendikası Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık da, fabrikanın dumanını tüttürmek için başlattıkları direnişlerine destek veren tüm siyasi partilere ve teşekkür etti.

Protestoya, İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı A. Ersagun Yücel, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Enez Kaplan, Mehmet Tolga Akalın, İYİ Parti Kırklareli İl Başkanı Savaş Çekinmez, Tekirdağ İl Başkanı Seval Erkan, Edirne İl Başkanı Mete Türkay, Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen, Şeker-İş Alpullu Şube Başkanı Orhan Saltık ile partililer katıldı.