Seka'da çıkan yangın korkuttu
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Seka'da çıkan yangın korkuttu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski Seka Kağıt Fabrikası'ndaki alanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Seka'da çıkan yangın korkuttu
24.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:24

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde bulunan eski Seka Kağıt Fabrikası'ndaki alanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri de yaptığı çalışmalarla yangının büyüyüp çevreye yayılmasını önledi. Yangın, 1 saat içerisinde söndürülerek kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangında 300 dönüm otluk ve ağaçlık alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangın çevrede bulunan ev ve bahçelere sıçramadan söndürülürken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Eski SEKA Akdeniz Kağıt Fabrikası'nın bin 300 dönüm arazisi ile Akdeniz'e açılan bir de limanı bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2006'da üretimi durdurulan SEKA Kağıt Fabrikası alanı içerisinde polis inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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