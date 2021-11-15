Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa- Turgutlu çevre yolunda Turgutlu yönüne ilerleyen Şükrü Kapucu (60) idaresindeki 45 LG 941 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Harun Reşit Yağımlı (58) idaresindeki 06 PRU 99 plakalı tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hafif yaralanan Kapucu'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol tekrar açıldı.

Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title