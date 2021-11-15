Şehzadeler'de kamyonetin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa- Turgutlu çevre yolunda Turgutlu yönüne ilerleyen Şükrü Kapucu (60) idaresindeki 45 LG 941 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Harun Reşit Yağımlı (58) idaresindeki 06 PRU 99 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hafif yaralanan Kapucu'ya sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
Kaza nedeniyle kısa süre ulaşıma kapanan yol tekrar açıldı.