Şehmus Hazer kimdir? Boyu kaç? NBA transfer oldu mu? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Basketbol severler tarafından merak edilen isimler arasında Şehmus Hazer geliyor. Peki, Şehmus Hazer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, boyu kaç, kilosu kaç, burcu ne? Şehmus Hazer hangi takımda oynuyor? Şehmus Hazer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

NBA'e giden Alperen Şengün'ün ardından Beşiktaş'tan Şehmus Hazer de Türkiye'yi gurulandırmaya hazırlanıyor. Şehmus, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak forma giyecek. Bunun ardından vatandaşlar Şehmus Hazer kimdir merak etti. Peki, Şehmus Hazer kimdir, boyu kaç, kaç yaşında, doğrum tarihi kaç, nereli?

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

Şehmus Hazer (d. 15 Şubat 1999), şutör guard pozisyonunda görev alan ve Beşiktaş ICRYPEX takımında forma giyen Türk basketbolcudur.

Şehmus Hazer doğum tarihi : 15 Şubat 1999

Şehmus Hazer kaç yaşında : 21 yaşında

Şehmus Hazer nereli : -

Şehmus Hazer mesleği ne : Basketbolcu

Şehmus Hazer boyu kaç : 1.9 metre

Şehmus Hazer kilosu kaç : 76 kg

Şehmus Hazer burcu ne : Kova

ŞEHMUS HAZER KARİYERİ

Basketbol kariyerine 2015-2016 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başladı. 2016-2017 sezonunda 31 karşılaşmada görev aldı. 2017-2018 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde Teksüt Bandırma takımı ile 22 karşılaşmaya çıkan ve 4 sayı ortalamasını yakalayan oyuncu, aynı sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bandırma Kırmızı'da ise 21 karşılaşmada görev aldı ve 14.1 sayı, 3.6 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Basketbol Kulübü ile 27 lig maçında oynadı ve 5.3 sayı, 1.9 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Aynı sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 karşılaşmaya çıktı. 7.5 sayı, 2.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma forması altında 23 lig maçına çıkan oyuncu, 7.4 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 ribaund ortalamalarını yakaladı. Türk Erkek Basketbol Milli Takımı'nda da formayı giymeye başlayan Şehmus Hazer, 2020-2021 sezonu başında yeniden yapılanarak genç oyunculardan kurulu bir takım kuran Beşiktaş Basketbol Takımı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ŞEHMUS HAZER NBA'E TRANSFER OLACAK MI?

NBA'e giden Alperen Şengün'ün ardından Beşiktaş'tan Şehmus Hazer de Türkiye'yi gurulandırmaya hazırlanıyor. Şehmus, NBA Yaz Ligi'nde Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak forma giyecek. Bu takımda Türkiye'den Cedi Osman'da var.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla NBA draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sıradan seçilen ve takasla Houston Rockets'a giden Alperen Şengün'den sonra bir isim daha NBA yolcusu oluyor.

beIN Sports'tan İsmail Şenol'un haberine göre; Şehmus Hazer, Cleveland Cavaliers'ın davetlisi olarak NBA Yaz Ligi'nde forma giyecek. Cleveland Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman forma giyiyor.