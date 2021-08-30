Şehitler Kur'an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
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Şehitler Kur'an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar

Şehitler Kur'an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manyas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Çarşı camisinde mevlit okutuldu.

Manyas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Çarşı camisinde mevlit okutuldu.

Manyas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Merkez Çarşı camisinde din görevlileri Salman Temur ve Hüseyin Altın tarafından Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid-i Şerif sonrası birlikte ülkemizin birlik ve beraberliği ve Şehitlerimizin aziz ruhlarına ithafen dualar edildi. Merkez Çarşı Camisinde ki etkinliğe Manyas Kaymakamı Koray Çelik ile vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR

Şehitler Kur'an-ı Kerim ve mevlit ile anıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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