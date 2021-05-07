Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak
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Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak

Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

18 Mayıs 2020 yılında Kağızman Çömçe kırsalında teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı şehit olduğu ilçede gençlik merkezine verildi.

18 Mayıs 2020 yılında Kağızman Çömçe kırsalında teröristler ile girdiği çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin adı şehit olduğu ilçede gençlik merkezine verildi.

Ak Parti Kars milletvekilleri 65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç'ın girişimleri Kağızman ilçe merkezine yapılan yeni gençlik merkezinin adı Şehit Ferhat çiftçi gençlik merkezi oldu.

Oldukça kapsamlı ve birçok bölüme sahip gençlik merkezinin yapımının tamamlanmasının ardından incelemelerde bulunan Ahmet Arslan yaptığı açıklamada, "Hain terör örgütü PKK tarafından ilçemizde şehit edilen Ferhat çiftçi yüzbaşımızın adını ona yakışır bir şekilde gençlik merkezimize verdik. Ruhu şad olsun. Özelikle gençlik merkezi olmasını tercih etik buradan faydalanacak gençlerimizin bu kıymetli ismin anısını bilip hatırasına saygı duysunlar" dedi. - KARS

Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak
Şehit Yüzbaşının adı şehit düştüğü yerde yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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