Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)
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Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)

Karaağaç köyü meydanında cenaze namazına katılanlar Şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için helallik istenmesi Şehidin cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi Naaşın omuzlarda taşınması AFYONKARAHİSAR - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan...

24.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:28
Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)

köyü meydanında cenaze namazına katılanlar

Şehit piyade uzman onbaşı için helallik istenmesi

Şehidin cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi

Naaşın omuzlarda taşınması AFYONKARAHİSAR - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)
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