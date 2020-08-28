Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi
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Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi.

28.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:03

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi.

Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3önce tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandıktan sonra kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen dün şehit düşen şehit Ak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Erzurum Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törende şehit Ak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım dua etti. Tören mangasınca omuzlarda taşınarak askeri uçağa alınan şehit Ak'ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ordu'ya gönderildi.

Törene Vali Okay Memiş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Başsavcısı Ünal Bingül ile askeri erkan ve diğer yetkililer katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Çetin Ak için Erzurum'da tören düzenlendi

Kaynak: AA

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