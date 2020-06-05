Şehit Ümit Demirci Toplantı Salonu hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit Ümit Demirci Toplantı Salonu hizmete açıldı

Daday Kaymakamlığı tarafından Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adına yaptırılan toplantı salonunun açılışı yapıldı.

Şehit Ümit Demirci Toplantı Salonu hizmete açıldı
05.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:43

Daday Kaymakamlığı tarafından Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adına yaptırılan toplantı salonunun açılışı yapıldı.

Şehit annesi 76 yaşındaki Pakize Demirci'nin Kaymakamlık makamına verdiği dilekçeli isteği üzerine başlatılan çalışma sonucunda Hükümet Konağında bulunan ve birçok toplantıya ev sahipliği yapan Daday Kaymakamlık toplantı salonunda başlatılan yapım işi sona erdi.

1988 yılında 20 yaşında iken Muş'ta şehit olan Dadaylı Şehit Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin adı verilen, projesi ve diğer işleri ile bizzat Kaymakam Kemal Balaban'ın ilgilendiği sadece proje üzerinde 30 gün çalışılan toplantı salonu 45 gün süren yapım işlerinin ardından tamamlandı. Cuma namazının ardından Daday Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantı salonunun açılışına korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı davetli katılırken, açılış kurdelesini Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Şehit Annesi Pakize Demirci, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Savaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu tarafından kesildi.

Daday İlçe Müftüsü İsmail Çakır, açılış öncesinde dua etti. Açılışın ardından duvarlarında şehit oğlunun gençlik ve askerlik resimlerinin bulunduğu toplantı salonunu gezen 76 yaşındaki Pakize Demirci, duygusal anlar yaşadı. Açılışa protokol üyelerinin yanı sıra, birçok kurum müdürü, siyasi parti temsilcileri ve gazilerde katılırken, şehit annesi tarafından katılımcılara ikramda bulunuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi Haber
Irak'ta salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka kaydedildi
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Haber
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Sarıyer Tüneli'nde lüks bir cip alevler içinde kaldı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
Liverpool'un istediği Timo Werner Chelsea ile anlaştı
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Leicester, Çağlar Söyüncü ile yapılan görüşmeleri koronavirüs nedeniyle durdurdu
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
Bursa'da polis memurunun şehit edildiği olayda 3 kişi tutuklandı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Girik Hülya Avşar Şahan Gökbakar Mehmet Aslantuğ
Spor Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Kadın Ankara Haziran
Şu an buradasınız: Şehit Ümit Demirci Toplantı Salonu hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 19:43:48. #1.14#
title