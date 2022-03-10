Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2) - Haberler

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Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİŞanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.

ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa'da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.

Mehmet Aslan'ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan'ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.


Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Şehit polisler törenle memleketlerine uğurlandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Cemal Bozkurt, Mehmet Aslan, Komiser, Şehit, Güncel, Haberler

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