Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
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Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı

SİVAS'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve berat belgeleri Vali Salih Ayhan tarafından şehit aileleri ve gazilere takdim edildi.

Şehit polisin madalyasını 9 yaşındaki oğlu Yusuf aldı
18.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:57

SİVAS'ta Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve berat belgeleri Vali Salih Ayhan tarafından şehit aileleri ve gazilere takdim edildi. Van'ın Özalp ilçesinde 2017 yılında devrilen zırhlı araçta şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın övünç madalyasını oğlu Yusuf Ali Saka (9) aldı.

Valilik makamında gerçekleştirilen törene, Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra şehit aileleri, gaziler, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan katıldı. Vali Salih Ayhan törende, şehit polis memurları Mahmut Mücahit Ülgen ve Adnan Saka ile şehit jandarma uzman çavuş Abuzer Doğan, gazi polis memurları Ahmet Arslan, Furkan Kantar, Gökhan Balta ve Mehmet Ur ve gazi jandarma er Mustafa Tekin Baş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına devlet övünç madalyaları ve beratlarını takdim etti. İki şehit ailesi ise koronavirüs nedeniyle törene katılamadı. Vali Ayhan, törende şehit ailelerine ve gazilere ülkeye, devlete yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

'GURUR DUYDUM, BÜYÜYÜNCE POLİS OLACAĞIM'

Van'ın Özalp ilçesinde 9 Eylül 2017 tarihinde devrilen zırhlı araçta şehit olan polis memuru Adnan Saka'nın oğlu, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Ali Saka, şehit babasının madalyasını aldığı için gurur duyduğunu söyledi. Saka, "Çok gururluyum. Ben de büyüdüğüm zaman babam gibi polis olacağım" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Uğur YİĞİT
Uğur YİĞİT
DHA Editörü

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