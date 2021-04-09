Şehit polisin çocukları babalarının mezarı başında selam durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit polisin çocukları babalarının mezarı başında selam durdu

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Şehit polisin çocukları babalarının mezarı başında selam durdu

Kayseri'de, polis üniforması kıyafetleriyle şehitliğe gelen 6 yaşındaki Yusuf ve 5 yaşındaki kardeşi Ramazan, terör saldırısında şehit olan babaları polis memuru Ramazan Kırboğa'nın kabrini ziyaret etti.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Kayseri'de, polis üniforması kıyafetleriyle şehitliğe gelen 6 yaşındaki Yusuf ve 5 yaşındaki kardeşi Ramazan, terör saldırısında şehit olan babaları polis memuru Ramazan Kırboğa'nın kabrini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla Asri Mezarlık'taki Polis Şehitliği'nde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve törene katılanlar şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Karabörk, burada şehit aileleriyle sohbet etti.

İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında 2016 yılında şehit olan polis memuru Ramazan Kırboğa'nın çocukları Yusuf, şehadetten sonra dünyaya gelen ve babasının adını taşıyan Ramazan da şehitliğe geldi.

Polis üniforması giyen Yusuf ve kardeşi Ramazan dua edip, babalarının mezarı başında selam durdu.

Kırboğa'nın ağabeyi Mehmet Ali Kırboğa, gazetecilere, terörü lanetlediklerini söyledi.

Şehit kardeşi ile gurur duyduğunu belirten Kırboğa, şunları kaydetti:

"Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Başımız dik. Ramazan'ın çocukları bize emanet, gözümüz gibi bakacağız. Devletimiz de bakıyor, çok şükür. Kendi adını verdiğimiz çocuğu, babası şehit olduğunda henüz doğmamıştı. Babasını görmek nasip olmadı. Dünyaya gelmeden babası şehit oldu. Yusuf da bir yaşındaydı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Haydar Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehit polisin çocukları babalarının mezarı başında selam durdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:33:00. #1.16#
title