Şehit Polis Memuru Davut Kaplan Son Yolculuğuna Uğurlandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şehit Polis Memuru Davut Kaplan için Osmaniye'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Hatay Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli iken yol uygulaması görevini ifa ettiği esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Davut Kaplan için Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine ayrıca Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile yakınları ve teşkilat mensuplarımız katıldı.

Şehit Polis Memuru Davut Kaplan'ın naaşı, Osmaniye-Kadirli İlçesi Hamidiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Milletimizin başı sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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