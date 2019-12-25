Şehit polis Elber'in naaşı memleketine uğurlandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi görevi sonrası uzun namlulu silahını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Coşkun Elber, törenle memleketine uğurlandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi görevi sonrası uzun namlulu silahını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan özel harekat polisi Coşkun Elber, törenle memleketine uğurlandı.
Şehit Elber için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Ağrı Devlet Hastanesinden belediyeye ait cenaze nakil aracıyla alana getirilen Elber'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda taşınarak katafalka konuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde Türk Hava Kuvvetleri uçağına konulan şehidin cenazesi, memleketi Ankara'ya gönderildi.
Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, vali yardımcıları, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Geçici olarak Ağrı Acil Sınır Güvenlik Projesi kapsamında Doğubayazıt ilçesinde görev yapan özel harekat polisi Coşkun Elber, arazi görevi sonrası temizlediği uzun namlulu silahının ateş alması sonucu şehit olmuştu.