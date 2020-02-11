Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni Cenaze namazının kılınması Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.
11.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:03
Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenaze töreni
Cenaze namazının kılınması
Şehidin uğurlanması KAYSERİ - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA