Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi, memleketi İzmir'de toprağa verildi.

Şehit Kıvık için Menderes ilçesindeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Orta Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami avlusuna sadece şehidin ailesi, yakınları ve protokol üyeleri alındı.

Şehidin babası Kenan Kıvık (53), annesi Ayşe Canal (43) ve kardeşleri Murat (19) ve Tarık Kıvık (16) ile Merve Kotuk (24) Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

Tören sırasında anne Ayşe Canal'ı küçük oğlu Tarık Kıvık teselli etmeye çalıştı.

Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve AK Parti İzmir İl Başkan Vekili Ali Aslan da katıldı.

Kılınan namazın ardından cenaze aracına konan şehidin naaşı, mezarlığa götürüldüğü sırada bir grup vatandaş, yaklaşık 10 metrelik Türk bayrağı açtı, tekbir eşliğinde yürüdü.

Şehidin cenazesi Orta Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Bekar olan şehit Mehmet Kıvık'ın (27) Balıkesir Üniversitesini bitirdikten sonra yedek subay olarak askere gittiği ve bu sırada sınavları kazanıp teğmen olarak 2019 yılında ilk görev yeri olan Hakkari 2. Hudut Tugayı 1. Komando Tabur Komutanlığına atandığı, yaklaşık 2 ay sonra tayin olacağı öğrenildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Teğmen Mehmet Kıvık, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haber... Şehit Teğmen Mehmet Kıvık, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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