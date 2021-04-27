İzmirli şehide acı dolu veda
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İzmirli şehide acı dolu veda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Yıldırım Operasyonunda, Nirvaseytü Üs Bölgesinde araziye döşenen en yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düşmüştü. 27 yaşındaki şehidin acı haberi, İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan ailesine ulaşırken, şehidin cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından İzmir'e gönderildi.

ŞEHİDE GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Menderes ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Orta Mahalle Camii'nde düzenlenen törene; şehidin ailesi, yakınları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin annesi Ayşe Canal ve kız kardeşi Merve Kıvık'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Duygu dolu anların yaşandığı törende ağabeyinin tabutuna sarılan Merve Kıvık, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Orta Mahalle Mezarlığına defnedildi.

(Salih Yılmazsoy - Halil Karahan/İHA)

İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda
İzmirli şehide acı dolu veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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