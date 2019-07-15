Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Altuntaş'ın (24) naaşı, Aybastı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Aybastı İmam-Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

Şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, protokol üyeleri şehidin babası Kenan, annesi Sayma, kardeşi Uzman Çavuş Sami Altuntaş ve diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Yaşadığı üzüntü dolayısıyla ayakta durmakta zorluk çeken anne Sayma Altuntaş'a sağlık ekipleri eşlik etti.

Tören sırasında Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Altuntaş'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Uzundere Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA