Şehit özel harekat polisinin son görüntüsü yürek dağladı

Ağrı'da görev yapan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın şehit olmadan günler önce mevzide çekilmiş bir görüntüsü, izleyenlerin yüreğini burktu. Kabalay'ın zeybek oynadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük ilgi gördü.