Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın Şehadet Belgesi Ailesine Teslim Edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın Genelkurmay Başkanlığı'nca gönderilen şehadet belgesi ailesine teslim edildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, beraberinde eşi Miray Ürkmezer, Safranbolu Askerlik Şube Başkan V. Per. Asteğmen Eyüp Uygar ve Safranbolu Vaizi Mustafa Canlı ile şehidin Safranbolu'da ikamet eden ailesini ziyaret ederek, resmi şehadet belgesini sundu.

Şehidin babası İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar ve eşi Hafize Nur Akpınar şehadet belgelerini Ürkmezer'den teslim aldı.

Şehadet belgesi teslimi sonunda ise Ömer Bilal Akpınar'ın nezdinde tüm şehitler için dualar okundu.

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen şehadet belgesini aileye teslim ettiklerini, aradan bir gün de geçse bir yılda geçse bu tür görevlerin bir yandan gurur diğer yandan hüzün verici olduğunu söyledi.

Şehitlerimizin bu cennet vatan var oldukça unutulmayacağını, gerek şahsen gerek Kaymakamlık ve Belediye olarak şehit aileleri ile her daim irtibat halinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, "Bugün Ömer Bilal'imizin evinde bir kez daha böylesi kahraman vatan evlatlarımız olduğu için büyük gurur duyduk. Aileleri onların bizlere emanetleridir. Devletimiz ve devletimizi temsil eden bizlere her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle bir kez daha kahramanlar yetiştiren ailelere şükranlarımı sunuyor, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - KARABÜK