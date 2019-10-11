Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu

11.10.2019 19:11

YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camisi'ne getirildi. Elif'in kardeşlerin tabuta son bakışlarının fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

KARDEŞLERİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törende Elif Terim'in 8 yaşındaki kardeşi Tuana da gözyaşı döktü. Elif Terim'in yakınları da tabuta sarılarak ağladı.