Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı

25.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 01:02
Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı

23 Ekim 2011'de meydana gelen Van Depremi'nde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

23 Ekim 2011'de meydana gelen Van Depremi'nde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nun kardeşi Orhan Türkoğlu ile birlikte gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve şehit öğretmenin kardeşi Orhan Türkoğlu daha sonra Oktay Türkoğlu'nun kabrine su döktüler.

Her sene 24 Kasım'da Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nu kabri başında ziyaret ettiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "9 yıl önce bir doğal afet sonucu aramızdan ayrılan genç öğretmen kardeşimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmuyoruz. Bugün de unutmadığımızı kabri başına gelerek ziyaret ederek göstermiş olduk. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Sadece belli bir dönem içerisinde yapılan ve unutulan giden bir meslek ve meslek sahibi değil öğretmenler. Dolayısıyla biz her 24 Kasımlarda Oktay kardeşimizi genç öğretmenimizi ve beraberinde de eşi Emel Öğretmenimizi de tekrar anıyoruz. inşallah ziyaret ederek onunda öğretmenler gününü her daim kutlayacağız. Ümit ediyoruz ki bir daha böyle üzücü sonuçlar, üzücü doğal afetler sonucu öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Ben eğitim camiamıza başta ailesi olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | - Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı
Son dakika haber | - Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı
Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
Son dakika haber | Şehit öğretmen Hacı Ömer Serin kabri başında dualarla anıldı
Depremlerde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı
Depremlerde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Lütfi Elvan Murat Kurum Osman Kavala Selahattin Demirtaş
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Öykü Karayel
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Medya İstifa Galatasaray Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 01:04:38. #1.15#
title