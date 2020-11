Şehit öğretmen Oktay Türkoğlu kabri başında anıldı

23 Ekim 2011'de meydana gelen Van Depremi'nde eşi Emel Çiler Türkoğlu ile birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Oktay Türkoğlu, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nun kardeşi Orhan Türkoğlu ile birlikte gelerek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua ettiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve şehit öğretmenin kardeşi Orhan Türkoğlu daha sonra Oktay Türkoğlu'nun kabrine su döktüler.

Her sene 24 Kasım'da Şehit Öğretmen Oktay Türkoğlu'nu kabri başında ziyaret ettiklerini söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, "9 yıl önce bir doğal afet sonucu aramızdan ayrılan genç öğretmen kardeşimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmuyoruz. Bugün de unutmadığımızı kabri başına gelerek ziyaret ederek göstermiş olduk. Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Sadece belli bir dönem içerisinde yapılan ve unutulan giden bir meslek ve meslek sahibi değil öğretmenler. Dolayısıyla biz her 24 Kasımlarda Oktay kardeşimizi genç öğretmenimizi ve beraberinde de eşi Emel Öğretmenimizi de tekrar anıyoruz. inşallah ziyaret ederek onunda öğretmenler gününü her daim kutlayacağız. Ümit ediyoruz ki bir daha böyle üzücü sonuçlar, üzücü doğal afetler sonucu öğretmenlerimizi, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Ben eğitim camiamıza başta ailesi olmak üzere baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı