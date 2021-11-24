ŞANLIURFA - Şehit Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı

GÜMÜŞHANE (AA) - Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Siverek ilçesindeki öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı.

Şehit öğretmenin isminin verildiği Çiftçibaşı Mahallesi'ndeki okulda eğitimlerine devam eden Yılmaz'ın öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü buruk kutladı.

Aradan geçen 4 yıla rağmen öğretmenlerini unutmayan öğrencileri, sınıfın tahtasına "24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun Necmettin öğretmenimiz" yazdı ve masadaki fotoğrafına karanfil bıraktı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siverek Temsilciliği de 24 Kasım dolayısıyla Yılmaz'ın öğrencileriyle bir araya geldi. Okuldaki öğretmenlerin gününü kutlayan vakıf yöneticileri, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Yılmaz'ın öğrencilerine gönderilen çeşitli hediyeleri verdi.

Şehit Necmettin Yılmaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Kaya, AA muhabirine, okula yeni atanmasına rağmen öğrencilerden şehit öğretmenin ismini sıkça duyduğunu söyledi.

Öğrencilerin Yılmaz'ı unutmadığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Okula yeni atandım ama sık sık öğrencilerin şehit Necmettin öğretmenle anılarını duyuyoruz. Bu da bizim için gurur ve onur vesilesidir. Onun öğrencileri için iyi bir gelecek hazırlamak, onların iyi birer birey olmaları için uğraşmak ben de dahil bütün öğretmenlerimiz adına gurur vericidir. Şehit öğretmenimizle yaşadıklarını anlatıyorlar. Birlikte pasta kesmişler, onu anlatıyorlar. Çok hoşuma gitti çünkü öğretmenlerini böylesine güzel hatırlamaları ve anmaları bizim için de çok kıymetlidir."

"Keşke Necmettin öğretmenimiz de burada olsaydı"

Necmettin Yılmaz'ı çok özlediklerini dile getiren öğrencisi Mihrican Çaçan da şehit öğretmenin Öğretmenler Günü'nü sadece bir defa kutladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Keşke Necmettin öğretmenimiz de burada olsaydı, onunla birlikte öğretmenler gününü kutlasaydık. Diğer öğretmenlerimizin gününü kutlayacağız ama Necmettin öğretmenimiz olmadığı için çok üzgünüz. Bize okumayı ve yazmayı o öğretti, şu anki öğretmenlerimiz de bizlerle ilgileniyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz Necmettin öğretmenimizin yolundan gideceğiz. Onu çok özlüyorum."

Necmettin Yılmaz'ın 2. sınıftayken öğretmeni olduğunu aktaran Mustafa Çaçan ise "Şu anda 7. sınıftayım. Necmettin öğretmenimiz bizim için çok çabaladı, elinden gelen ne varsa yaptı. Gümüşhane'den Şanlıurfa'ya geldi. Bizim için çok büyük bir öğretmendi. Kesinlikle onun yolunda gideceğiz. Onu çok özlüyoruz." dedi.

TÜGVA Siverek Temsilcisi Ramazan Lale de amaçlarının şehit öğretmenleri öğrencilere, gençlere anlatmak olduğunu vurgulayarak, şehit öğretmenlerin geride bıraktığı öğrencilerine sahip çıkmaya çalıştıklarını ifade etti.