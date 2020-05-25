Şehit kızına jandarmadan doğum günü sürprizi
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Şehit kızına jandarmadan doğum günü sürprizi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın 9 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

25.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:08

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Açıcı'nın 9 yaşına giren kızı için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Ekipler, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2012'de mayın patlaması sonucu şehit düşen Açıcı'nın kızı Eyşan için doğum günü pastası alıp, ailenin Alibeyli Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıda pastayla jandarma ekiplerini gören Eyşan Açıcı, şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.

Annesi Songül Açıcı ile mumlara üfleyerek pastayı kesen çocuk, ekiplere teşekkür etti.

Ekipler, çocuğa İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul'un tebriklerini de iletip, hediye verdi.

Şehit kızına jandarmadan doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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