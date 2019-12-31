Şehit Kaya'nın cenazesi Erzurum'a getirildi

31.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06

Suriye'nin Tel-Abyad şehrinde Barış Pınarı Harekatı'nda teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla Erzurum'a getirildi.



Suriye'nin Tel-Abyad kentinde iki gün önce meydana gelen patlamada; Barış Pınarı Harekatı'nda görevli, Erzurum nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Rahmi Kaya yaralandı. İlk müdahalesi Akçakale Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. Erzurumlu şehidin acı haberi Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Rahmi Kaya'nın Zeliha-Abdurahman Kaya çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olduğu belirtildi.



Askeri havalimanında şehit askerin cenazesini Vali Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin yakınları karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehit askerin özgeçmişinin okunmasından sonra Müftü Hasan Hüsnü Sula, dua etti. Sula, şehit asker için törene katılanlardan helallik istedi. Vali Okay Memiş'in şehit askerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği törenin ardından cenaze aracına konan Rahmi Kaya'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Şehidin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karskapı Şehitliği'ne defnedilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA