Şehit Kamil'in annesi mezarı başında anıldı
Şehit Kamil'in annesinin mezarından görüntüler Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr.
21.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:19
Şehit Kamil'in annesinin mezarından görüntüler
Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Yakar'ın konuşması
Mezara karanfil bırakılması GAZİANTEP - Gaziantep savunmasının kahraman isimlerinden Şehit Kamil'in annesi Hatice Dilek, mezarı başında anıldı.
Kaynak: AA