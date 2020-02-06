Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
, Bahçesaray'daki çığ Arama kurtarma çalışmaları Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının götürülmesi VAN - Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında...
06.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:39
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Bahçesaray'daki çığ
Arama kurtarma çalışmaları
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının getirilmesi
Cenaze namazının kılınması
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının götürülmesi VAN - Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA