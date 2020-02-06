Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

, Bahçesaray'daki çığ Arama kurtarma çalışmaları Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının getirilmesi Cenaze namazının kılınması Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının götürülmesi VAN - Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında...

06.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:39
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı

,

Bahçesaray'daki çığ

Arama kurtarma çalışmaları

Şehit Uzman Onbaşı 'in naaşının getirilmesi

Cenaze namazının kılınması

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz'in naaşının götürülmesi VAN - Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mesut Deniz, son yolculuğuna uğurlandı
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