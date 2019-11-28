Şehit Furkan Yılmaz'ın Bartın'daki ailesine şehadet haberi verildi

28.11.2019 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:40

Hakkari Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın, Bartın'daki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Büyükkızılkum köyünde yaşayan şehidin babası Ayhan ve annesi Ayşe Yılmaz'a şehadet haberini, Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş ve askeri yetkililer verdi.

Şehit Yılmaz'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı, aileye akrabaları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evinde Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Baba Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla son kez dün akşam görüştüğünü belirterek, "Bana 'İyiyim, yoğun şekilde kar yağıyor.' demişti. Göreve 2 yıl önce başlamıştı. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Şehit Yılmaz'ın, 2 senedir Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personeli şehit olmuştu.

Kaynak: AA