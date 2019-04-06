Şehit Emniyet Müdürünün Adı Eğitim Merkezine Verildi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Şehitlerimizin, bizler ve ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın ve ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez." dedi.

Uzunkaya, Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adının, memleketi Mersin'deki Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törene katılmaktan "buruk" bir mutluluk duyduğunu söyleyen Uzunkaya, şehitlerin, peygamberlerden sonra cennette en yüksek mertebeye sahip olduklarını belirtti.

Uzunkaya, Verdi'nin, meslek hayatı boyunca vatanın huzur ve güvenliği için çalıştığını ifade ederek, "Şehitlerimizin, bizler ve ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın ve ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar, köklü geçmişiyle güçlü geleceğe doğru emin adımlarla ilerleyen, davası, huzur ve adalet olan emniyet teşkilatının ölümsüz kahramanlarıdır." diye konuştu.

Şehitlerin emanet ettiği vatanı ve şanlı Türk bayrağını birer kutsal emanet bilip, korumanın kendileri için asli bir görev olduğunu vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bundan 10 yıl önce, 2009'da kurulan ve halen 500 genç ve yiğit polis adayının eğitim gördüğü, bundan böyle de adını verdiğimiz şehit Altuğ Verdi'nin ismiyle birlikte anılacak olan bu güzide eğitim kurumundan bugüne kadar 4 bin 600 kahraman vatan evladı mezun olarak, görev saflarına katıldı. Bundan sonra da Altuğ Verdi kardeşimiz gibi nice kahramanları yetiştireceğinden hiç şüphe duymamaktayım."

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Verdi'nin, görev yaptığı her yerde çalışma arkadaşlarının ve personellerinin takdirini topladığını belirterek, şehitlik makamının önemini anlattı.

Şehit Verdi'nin öz geçmişinin okunduğu törende, dualar edildi. Katılımcılar, programın ardından Verdi için hazırlanan sergiyi gezdi.

Törene şehidin emekli emniyet müdürü olan babası Ertuğrul ile annesi Nuran Verdi'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Uzunkaya, daha sonra şehit emniyet müdürünün merkez Mezitli ilçesindeki mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 11 Aralık 2018'de makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: AA