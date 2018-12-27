Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin Yerine Atama Yapıldı

RİZE'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin (46) yerine Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman (50) atandı.

Olay, 11 Aralık'ta, Eminettin Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Tayin isteğine olumsuz yanıt alan trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu (35), görüştüğü Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasından çıktıktan sonra silahını alarak yeniden makama yöneldi. Saldırgan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Makama giren koruma polisi Yiğit Can Köksal, kendisini de yaralayan Sarıcaoğlu'nu ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal'ın ise tedavileri sürüyor. Olaydan sonra gözaltına alınan saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklandı.

ATAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Altuğ Verdi'nin yerine de yeni atama yapıldı. Resmi Gazete'de, 9 ilde yapılan emniyet müdürü atamalarına göre, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine, Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın, atandığı belirtildi.

- Rize

Kaynak: DHA