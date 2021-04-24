ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
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ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi Sirkeci Garı'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Şehit Diplomatlar Sergisi Sirkeci Garı'nda açıldı.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı açılan Şehit Diplomatlar Sergisi ile anıldı. Türk diplomatlarına yönelik saldırıların ilk başladığı yer olan Los Angeles ile İstanbul Sirkeci Garı'nda eş zamanlı açılan sergide, Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırılarının ülke ve şehirler bazlı grafikleri tarih şeridi ile panolarda gösterilirken, şehit edilen diplomatların yapay zeka teknolojisiyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte hikayeleri yer aldı. Los Angeles'te bugün kapılarını açan sergi 24-26 Nisan, İstanbul'da ise 24 Nisan - 30 Mayıs tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.

DİPLOMATLARI HEDEF ALAN TERÖR SALDIRILARININ BAŞLANGICI LOS ANGELES

1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu. ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken; toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI
ŞEHİT DİPLOMATLAR SERGİSİ SİRKECİ GARI'NDA AÇILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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