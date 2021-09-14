ŞEHİT ÇOCUKLARI BABALARI İÇİN OKUYUP ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI

ADANA Emniyet Müdürü Doğan İnci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olup üniversiteye yerleşen şehit polis memuru çocukları Görkem Hasan Bozkurt ile Şahin Mert Ekiz'i makamında ağırladı. Bozkurt, babasının isteğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Ekiz ise şehit babasının mirasını yaşatmak istediğini belirtti.

2016 yılında görev yaptığı Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucu tabancayla vurularak şehit düşen polis memuru Yılmaz Bozkurt'un oğlu Görkem Hasan Bozkurt, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi'ni kazandı. 2002 yılında görev yaptığı İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şahin Ekiz'in oğlu Şahin Mert Ekiz ise Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne yerleşti.

EMNİYET MÜDÜRÜ MAKAMINDA AĞIRLADI

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, üniversiteye yerleşen şehit polis memuru çocukları ile ailelerini makamında ağırladı. Görkem Hasan ve Şahin Mert ile bir süre sohbet eden İnci, gençleri başarılarından dolayı kutlayıp, saat hediye etti. Şehit çocukları ve aileleri ise İnci'ye teşekkür etti.

'BABAM İÇİN ÇALIŞTIM'

Gülhane Tıp Fakültesi'ne yerleşen Görkem Hasan Bozkurt, babasının isteğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek "Evde kendim çalıştım. Günde 5-6 saat çalışıp, akşam da tekrar yapıyordum. 2016'da şehit olan babam, bu mesleği çok istiyordu. Onun için çalıştım. Başarılı olmamı istiyordu, çok şükür kazandım" diye konuştu. Eczacılık Fakültesi'ni kazanan Şahin Mert Ekiz ise "Babam ben doğmadan önce 2002 yılında şehit oldu. Onu tanıyamadım. Mirasını yaşatmak istiyorum ve onun için okuyacağım" dedi.