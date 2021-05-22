Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören
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Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören

Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüphelilerin çarpmasıyla kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Kansu Turan için, Fatih Camii'nde tören düzenlendi.

Küçükçekmece'de polisten kaçan şüphelilerin çarpmasıyla kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Kansu Turan için, Fatih Camii'nde tören düzenlendi.

21 Mayıs gece saat 02.00 sıralarında Küçükçekmece'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ ve Kansu Turan'a çarptı. Kansu Turan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Turan için Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Törene, çok sayıda İstanbul Emniyet  İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve çok sayıda meslektaşı katıldı. Cenaze namazında şehidin annesi Hatice Turan ile  erkek kardeşi Emre Turan, taziyeleri kabul etti. Şehit için dua edilerek helallik alındı. Kansu Turan'ın naaşı Tören Mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehidin naaşı Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi. 


Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören
Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören
Şehit bekçi Kansu Turan için Fatih Camii'nde tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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