Şehit Bedirhan bebeğin dedesi: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden Allah razı...
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Şehit Bedirhan bebeğin dedesi: "Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için askerimizden Allah razı...

KAYSERİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce Bedirhan bebek ve annesinin şehit edildiği saldırının faili teröristin öldürülmesi, Bedirhan bebeğin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Şehit Bedirhan bebeğin dedesi:
30.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:11

KAYSERİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce Bedirhan bebek ve annesinin şehit edildiği saldırının faili teröristin öldürülmesi, Bedirhan bebeğin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Haberi televizyondan izleyen dede Mustafa Karakaya, "Öncelikle bu günkü sevinçli haber için Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımızdan, Milli Savunma Bakanımızdan, Mehmetçiklerimiz ve polislerimizden Allah razı olsun. Pençe-Kaplan operasyonundaki askerlerimize kolaylıklar diliyorum. Bize böyle bir sevinç yaşattıkları için Allah razı olsun. Biz bunun sevincini yaşadık, böyle olmasaydı daha iyi olurdu ama devletimizden Allah razı olsun bize söz verdiler ve bunu yerine getirdiler" dedi.

Mustafa Karakaya, "Şu anda duygulandık. İlk başa dönmüş gibi olduk ama sevinçli duygulandık. Kafirin başı yakalanmış ve gebertmişler. Allah komandolarımızın ayağına taş değdirmesin. İnşallah bütün şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak öcünü alacaklar. Bütün şehit ailelerine Allah sabırlar versin" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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