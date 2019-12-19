: Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor

19.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:37

Haberler.com/Kerem YILMAZ

Mardin'in Derik ilçesinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen el yapımı patlayıcıyla şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İYİ Partili milletvekili Lütfü Türkkan'ın kendisinin fotoğrafını çekip 'Kim bu sarıklı arkadaş?' sözüne tepki gösterdi.

4 yıldır oğlunun acısını yaşayan Asım Safitürk, sarıkla Meclis'e gitmesinden rahatsız olan İYİ partili vekilin paylaşımıyla ilgili haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

"TERÖRÜ TEMSİL EDENLERLE OTURUYOR DA BİZDEN NE RAHATSIZLIĞI DUYUYOR?"

Emekli imam olan Safitürk, kıyafetine skandal yorum yapan vekille ilgili "Bir din adamına, şehit babasına 'kim bu arkadaş?' diye hitap etmesini yadırgıyorum. Sizin vasıtanızla ben ona soruyorum: Bizim çocuklarımızı, askerlerimizi, polislerimizi şehit eden terörü temsil eden milletvekilleriyle yan yana Meclis'te oturuyor, konuşuyor ondan hiç gocunmuyor da bizden ne rahatsızlığı duyuyor? Buna akıl erdiremedim. Ben ona dava açabilirdim ama bulunduğum mevkiye yakışmıyor. Yoksa hakaret davası açabilirdim. Bana yapılan bu hakareti bütün millete yapılmış olarak kabul ediyorum kınıyorum. Ve savcıları da göreve davet ediyorum" dedi.

Şehit babası Asım Safitürk- Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

"BU ADAMI İYİ GÖRMÜYORUM"

Safitürk, "Ağır bir bedel ödemişim bu vatana. Şehit kaymakam babasıyım. Bana bu milleti temsil eden Meclis'e girmemi çok gören, kıyafetimle dalga geçer gibi 'arkadaş kimdir?' şeklinde soran bir adamı tabii ki iyi görmüyorum. Benim babamın dedesi Trabzon'da Ruslar tarafından şehit olmuştur. Annemin babası da Van'da Ermeniler tarafından şehit olmuştur. Benim çocuğum Mardin'de şehit olmuştur. Ben 80 yaşındayım vatan için millet için bayrak için her an şehit olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Lütfü Türkkan'ın skandal paylaşımı

"MECLİS, SARIKLI CÜBBELİ KİŞİLERLE AÇILDI"

Kendisinden özür dilenmediğini vurgulayan Safitürk, "Yüzde 99'u Müslüman olan bir milletin Meclis'i alimlerle sarıklı cübbeli bir şekilde dualarla tekbirlerle açıldı. Meclis'e de rastgele girmiş değilim. Milletvekilin önderliğinde beraber girdik. Bana ithamda bulunan arkadaşı yadırgıyorum kınıyorum. Benden halen özür dilemediler cevap da vermediler." şeklinde konuştu.

İYİ Partili vekilin rahatsız olduğu fotoğraf

"MERAL HANIM'DAN ÖZÜR BEKLERDİM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de sessiz kaldığını ifade eden şehit babası, "Meral Hanım'ı da merak ediyorum acaba ne söyleyecek? Bu konuda diyeceği bir şey var mı? Halen bana daha cevap da vermemiştir. Özür dileme şeklinde Meral Hanım'dan bir açıklama beklerdim. Meclis'te benden niye rahatsız oluyorlar? Bu milletin bütün camilerinde imamlarımız bu kıyafetlerle millete hitap ediyor. Bundan nasıl rahatsız oldu ben bu işi çözmüş değilim" ifadelerini kullandı.

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