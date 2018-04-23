Şehit Babası Oğlunun Adının Yaşatıldığı Okulda Törene Katıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törende şehit babası oğlunun adının verildiği okulda duygusal anlar yaşadı.

Kahta ilçesinde Kaymakamlık binası önünde düzenlenen tören, Atatürk'ün anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tunçmen'in çelenk sunmasıyla başladı.



Etkinlik daha sonra 26 Eylül 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ali Bozkurt'un adının verildiği Menderes Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu'nda devam etti.



Etkinliklere protokol makamında katılan Şehit Mehmet Ali Bozkurt'un babası Hacı Bedir Bozkurt, şehit olan oğlunun adının yaşatıldığı okulda bazen gururlandı, bazen de hüzünlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, burada çok önemli konukların olduğunu, bir şehit ismi verdikleri okulda şehit babasının burada olmasının kendilerini onurlandırdığını belirtti.

Son günlerde milli olmayan unsur, düşünce ve yapıların Türkiye üzerindeki oyunlarını hep birlikte gördüklerini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Tüm ülke olarak o yaşanan günleri unutmamak ve yaşamamak için bir olmalıyız. Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'da olduğu gibi ülke, devlet ve bayrağımıza sonuna kadar bağlı olacağız, sahip çıkacağız. Çocuklarımızın bugünleri çok iyi bilmesi gerekir. Şehitlerimizi çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Başta şehidimiz Mehmet Ali Bozkurt ve geçen hafta şehit olan Kahtalı Mehmet Volkan olmak üzere tüm şehitlerimizin anne ve babalarının ellerinden öpüyorum. Devletim ve milletim adına onların önünde saygıyla eğiliyorum."

Şehit babası Hacı Bedir Bozkurt ise oğlunun adının okulda yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bu ülke ve bayrak için diğer çocuklarını da tereddüt etmeden şehadete göndereceklerini ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri daha sonra öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiirlerin okunması ile son buldu.